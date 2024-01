Weil am Rhein: Ein Plädoyer für die Demokratie

Blick von außen und innen

Die beiden Autoren und überzeugte Demokraten geben in ihren fundierten Betrachtungen zum Thema „Gefährdung der Demokratie“ einen Blick von außen (Leisinger als Soziologe) und von innen (Foege als Kommunalpolitiker). Sie zeigen nicht nur die Ursachen für das schwindende Vertrauen auf, sondern Wege, wie das Vertrauen in die Demokratie gestärkt werden kann. Dabei seien drei Prinzipien untrennbar miteinander verbunden: Partizipation, Wertebindung und Regeltreue.

Klaus M. Leisinger stellt dar, was „das Unbehagen an der Demokratie“ wie beispielsweise wirtschaftliche Unsicherheit und persönliche Perspektivlosigkeit fördert. Der Sozialwissenschaftler greift vielschichtige Probleme auf, die zu einem Akzeptanzverlust der repräsentativen Demokratie führen. Die Unzufriedenheit mit dem System drücke sich unter anderem in Einkommens-, Vermögens- und Chancenungleichheiten aus. Hinzu kämen Fehler und Versäumnisse der Politik, wenn „die da oben“ nicht mehr in ausreichendem Maß wahrnehmen, was die Menschen auf der Straße bewegt und Politiker sich mehr mit internen Machtkämpfen als sich mit den Sorgen der Bürger beschäftigen. Leisinger, für den es eine „ideale Demokratie“ nicht geben kann, weil es keine „idealen Menschen“ gibt, mahnt einen verantwortungsvollen Umgang mit der politischen Macht und den öffentlichen Ressourcen an. Zudem plädiert er für einen Bürokratieabbau.