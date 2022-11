Erlös für Naturschutz

Der Kalender ist ab sofort für 17,90 Euro unter anderem in der Buchhandlung Lindow und im Kaufring in Weil am Rhein, in der Buchhandlung Osiander in Lörrach, in Ursel’s Lädele in Lörrach-Stetten sowie in den Geschäftsstellen unserer Zeitung erhältlich. In den Geschäftsstellen des Truz werden keine Kalender verkauft.

Der Erlös aus dem Kalender geht direkt in die Naturschutzarbeit des Truz für den Tüllinger Berg ein, heißt es.