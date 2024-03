Weil am Rhein: Ein Weiler Bündnis für Demokratie und Vielfalt formiert sich

Nicht nur gegen rechts

Nach der Übergabe seiner Apotheke im vergangenen Jahr will er sich stark dafür einsetzen, dass die Wahlbeteiligung in Weil am Rhein nach dem eher mauen OB-Wahl-Urnengang wieder Fahrt aufnimmt. Bewusst hatte der 61-Jährige im Gespräch mit Zahn deutlich gemacht, dass er nur mitwirkt, wenn für Demokratie und Vielfalt als Zielrichtung definiert wird – und nicht nur „gegen rechts“. „Wir haben uns dann gemeinsam für die liberale Schiene entschieden.“ Damit wollen die Initiatoren auch mehr Mitstreiter gewinnen. Als „Kopf“ beziehungsweise Initiator des Bündnisses ist Reinhard Zahn aktiv, der ehemalige Weiler VHS-Leiter. Volker Hentschel, Vorsitzender des Stadtteilvereins Friedlingen, komplettiert mit Gehrhardt das Bündnis-Spitzentrio.

Wie ein Lagerfeuer

Während in Lörrach nach der ersten Kundgebung „gegen rechts“ mit mehreren Tausend Teilnehmern das Ziel war, dass es nicht bei einem „Strohfeuer“ bleibt, greift Gehrhardt dieses Bild gerne auf. So sollen sich die Weiler um das Lagerfeuer Demokratie zusammenfinden, um sich daran auch zu erwärmen. Besonders warm soll es am 27. April werden, wenn eine Kundgebung in Weil auf dem Rathausplatz geplant ist. Rund 500 Teilnehmer könnten es laut den Initiatoren werden.