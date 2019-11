Weil am Rhein Einblick in die Graffiti-Szene

Weil am Rhein. Bereits 2015 befasste sich die Ausstellung „Don’t Forget To Write“ mit diesem Graffiti-Genre. „What Do You Write?“ knüpft dort an und zeigt die aktuellen Entwicklungen der Writing-Kultur sowie deren Ästhetik und die neuen innovativen Stile und experimentellen Arbeitstechniken der heutigen Szene.

Die Colab Gallery will die Künstler mit „What Do You Write?“ auf Augenhöhe begrüßen und lädt die Besucher ein, die verschiedenen Styles genauer zu betrachten. Acht international tätige Writer mit unterschiedlichen Techniken und Handschriften zeigen in „What Do You Write?“ ihre Kunst und somit die Diversität dieser Graffitiform.