Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen Hyundai eingeschlagen und zwei im Fußraum liegende Lautsprecherboxen gestohlen, heißt es im Polizeibericht. Der Wagen stand in Alt-Weil in der Hauptstraße in einer Tiefgarage. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 700 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt, schreibt die Polizei.