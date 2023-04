Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 19 und 21.35 Uhr ein gekipptes Badfenster aufgehebelt, um in einem Mehrfamilienhaus an der Blauenstraße in eine Erdgeschosswohnung zu gelangen. Er durchsuchte die Wohnung, heißt es im Polizeibericht. Über das Diebesgut liegen noch keine genaueren Erkenntnisse vor.