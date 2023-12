Weil am Rhein: Eine besondere Atmosphäre

Atelier spricht Bände

Genau 20 Jahre sind Isa Schäfer und ihre Ateliernachbarin Gabriele Moll in der Kunststätte mitten in Friedlingen ansässig. Moll reflektiert ein bisschen ihre Entwicklung: Damals seien Erdtöne ihre Farben gewesen, heute schwöre sie auf rot-orange – und auf blau. Ihr Atelier spricht Bände. Immer wieder steckt jemand den Kopf rein. Überall sprechen die Besucher die Künstler auf ihre neuen Objekte an.

Ein versenktes U-Boot

Alt war indes das Stichwort bei Wolfgang Krell. Konkret ging es um „alte Schinken“: Ölbilder, die im Prinzip „Berge, Tannen, einsame Berghütten und viel Grün“ zeigen. Wenn da mal nicht einer mit dem Rasenmäher kommt: Mit Ölfarbe lasse sich das Grünzeug weg retouchieren, so Krell. Stattdessen lasse sich etwa ein schönes Graffiti auf die Hauswand platzieren. „Schön hier“, steht auf einem Schild eines anderen Schinkens zu lesen – oder „McDonalds“. Mitten hinein in eine vierte Heile-Welt-Szenerie hat er gar in einem kleinen Gewässer ein pechschwarzes U-Boot versenkt – ein russisches. Um all das zu verstehen, stellt sich Krell als deutscher Graffiti-Künstler der ersten Stunde vor. Seine Intention sei das Crossover. Er hat viel Besuch, das Publikum deutet alles Mögliche hinein – bekanntlich ein Ziel der Kunst wie auch des offenen Ateliers.