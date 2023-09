Weil am Rhein Eine „gute Fee“ mit viel Empathie

Fazis steckt voller Elan und Ideen. Das gilt auch für das Leben außerhalb des Pflegeheims. Neun Jahre zeichnete sie zusammen mit Lilo Benz bei den Lörracher Zunftabenden für die Maske verantwortlich. „Es war eine schöne, aber auch harte Zeit“, sagt die 71-Jährige, die zudem mit Heimbewohnern immer wieder die Weiler Zunftabende besucht hat. Denn die Narrenzunft Wiler Zipfel stellt für die Premiere stets Karten kostenlos zur Verfügung.

Keine Langeweile

Langeweile hat sie auch im Ruhestand nicht. Veranstaltungen der Herbstzeitlosen besucht Fazis seit acht Jahren, zudem ist sie aktives Mitglied der Sport- und Frauengruppe des TV Weil. Einen Club „Oldies“ hat sie außerdem gegründet. Das sind acht Witwen, die sich einmal im Monat zum gemeinsamen Frühstück, Mittag- oder Abendessen treffen. „Ich bin ein geselliger Mensch und habe immer gern Menschen um mich herum“, sagt sie und hofft, dass noch ein Traum in Erfüllung geht. Zusammen mit ein paar Frauen sucht sie, möglichst in Alt-Weil, eine Villa oder größeres Haus, in der in einer Wohngemeinschaft mehrere Frauen ihren Lebensabend verbringen können. Und Mary Fazis ist überzeugt, dass dieser Traum noch Wirklichkeit wird.