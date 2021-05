Weil am Rhein Eine neue Herausforderung

Seit fünf Jahren Bürgermeister

„Da das Aufgabenfeld immer mehr wuchs, wurde das Amt eines weiteren Bürgermeisters geschaffen.“ Dieses hatte Koger nun knapp fünf Jahre inne. Und jetzt sei ihm die Chance gegeben worden, noch Erster Bürgermeister zu werden. Auf dieses Amt hatte sich Koger bereits im Jahr 2012 beworben – damals gab es allerdings nur eine Beigeordnetenstelle, sodass der Zusatz „Erster“ entfiel. Die Mehrheit der Stimmen sicherte sich seinerzeit Christoph Huber.

Als Erster Bürgermeister ändere sich für Koger vor allem, dass er der hauptamtliche Stellvertreter von Oberbürgermeister Wolfgang Dietz sein wird. „Mein sonstiges Aufgabenfeld bleibt dasselbe.“ Er wird nach wie vor die Stadtkämmerei leiten und für die Stadtwerke zuständig sein.

Die Wahl von Koger zum Ersten Beigeordneten erfolgte nicht für den Rest seiner derzeit bestehenden Amtszeit als Bürgermeister, die Mitte 2024 endet. Die achtjährige Amtszeit beginnt in diesem Fall von vorne, da es sich um ein anderes Amt handelt, heißt es in der Vorlage. „Meine Lebensplanung war bislang auf meine Amtszeit als Bürgermeister ausgerichtet.“ Nun werde er auf sich zukommen lassen, wie es weitergeht, meint der 64-Jährige.

Thema Nahwärme liegt Koger am Herzen

Gerne noch abgeschlossen hätte er an Projekten die Verlängerung der Tramlinie 8 bis zum Läublinpark. „Dafür hätten wir aber im Aggloprogramm der dritten Generation den Zuschlag erhalten müssen.“ So könne er nur noch die Grundlagen legen. Außerdem ist es Koger wichtig, das Thema Nahwärme weiter voranzutreiben. In Friedlingen könne mit dem Unternehmen Endress+Hauser der Ausbau gestartet werden. „Es ist mir ein Herzensanliegen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.“ Außerdem wolle er die Akquise vorantreiben.

Beim Gemeinderat und dem OB bedankte sich Koger in der Sitzung für das Vertrauen, das ihm mit dem Wahlergebnis ausgesprochen worden sei. „Mit vielen von ihnen arbeite ich seit einigen Jahren zusammen. Sie wissen, wofür ich stehe und was ich mache.“ Er betonte in seiner kurzen Rede außerdem, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue, die ihm auch bisher Spaß gemacht habe. „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber das ist normal.“ Das Ziel sei, das Bestmögliche für die Gemeinde zu erreichen.

Der weitere Beigeordnete, Martin Gruner, wird die Amtsbezeichnung „Bürgermeister“ tragen. Er hatte sich nicht für das Amt des Ersten Bürgermeisters beworben.