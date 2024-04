Weil am Rhein: Eine neue Pfarrerin für Friedlingen

Pfarrerin Johanna Pähler wurde feierlich in ihr Amt als Pfarrerin eingeführt. „Dieser Beruf, der gleichzeitig eine Berufung ist, hat viel mit den Menschen zu tun“, sagte Markus Schulz, der die Urkunde im Namen der Landesbischöfin überreichte. Ab dem 1. Mai wird Johanna Pähler die Pfarrstelle „2“ der Kirchengemeinde in Weil am Rhein betreuen. Sie wird nicht nur in Weil am Rhein, wo sie zu 50 Prozent tätig sein wird, sondern auch im Kooperationsraum Dreiland mit Eimeldingen, Märkt und Fischingen arbeiten. Nach dem Probedienst in Efringen-Kirchen kam die Pfarrerin, die in Mannheim und Heidelberg Psychologie und Theologie studiert hat, nach Weil am Rhein. Zu ihrem offiziellen Amtsantritt lasen Pfarrer Michael Hoffmann und die Kirchengemeinderätin Ulla Letinois Worte aus der Bibel.