Weil am Rhein Eine Pionierin geht in den Ruhestand

Der Chor sang auf Französisch Foto: Beatrice Ehrlich

Über München, das Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen führte die Laufbahn der Lehrerin für Kunst und Geschichte, die in Kassel studiert und in Gießen ihr Referendariat abgeschlossen hatte, bevor sie, auch familiär bedingt, mit ihrem Mann und zwei Söhnen ganz im Südwesten der Republik landete. Dies nicht, ohne zuvor Seminare und Prüfungen nachholen zu müssen, um schließlich in den baden-württembergischen Schuldienst übernommen zu werden.

Belastbarkeit, Hartnäckigkeit, Humor

„Uneingeschränkte Belastbarkeit“, sei Wießner in Dienstzeugnissen attestiert worden, daneben Kreativität, fächerübergreifendes Denken und Humor, aber eben auch die Fähigkeit, „ihre Ansicht dezidiert vorzutragen“. Vielleicht die richtigen Eigenschaften, um später als Schulleiterin der neuen Schule ein klares, wiedererkennbares Profil zu verleihen und gleichzeitig die Schulgemeinschaft zusammenzuhalten.

Warmherzige und respektvolle Redebeiträge

Dass ihr vonseiten der Schüler und Eltern Respekt und Sympathie entgegengebracht wurde, wurde in deren warmherzigen Redebeiträgen, die immer wieder von musikalischen Einlagen des Schulorchesters und -Chors unterbrochen wurden, deutlich.

Die Rektorenkollegen sangen: „Jenseits von Schule muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“. Foto: Beatrice Ehrlich

Intensive Farben stünden für sie für diese Zeit, sagte die Elternbeiratsvorsitzende Anja Streicher, und gestand ein, dass nicht alles immer leicht war: „In der Corona-Zeit sahen wir manchmal Rot.“ Schülersprecher Rafael Steiner bedankte sich für ein „stets offenes Ohr“ und beschrieb das gute Gefühl, mit seinen Anliegen immer ernst genommen worden zu sein. Die besondere Schulkultur lobte der Fördervereinsvorsitzende Nathan Doernbach. „Sie mussten oft dem Wind trotzen“, sagte Anne Lindenberg im Namen des Lehrerkollegiums. Für das OGW fand sie das Bild eines Baums, der manchmal hatte zurechtgestutzt werden müssen, aber in dem über all die Jahre bisher doch viele Vögelchen großgezogen worden seien. „Wir werden den Baum weiter hegen und pflegen“, versprach sie. Der Reigen der Ansprachen endete mit einer eigens umgedichteten Version des Reinhard-Mey-Hits „Über den Wolken“, gesungen von “Redikon“ Wießners Kollegen der Regionalen Direktorenkonferenz am Oberrhein, in die zu guter Letzt der ganze Saal einstimmte.