Sie schmeckt süß mit einer feinen, bei Vollreife an Ananas erinnernden Muskatnote: Die Rede ist von der Frumoasa alba. Mit einer Rebe dieser Traube haben sich Michael Lindemer und die Markgräfler Trachtengruppe nun bei der Stadtverwaltung Weil am Rhein für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit rund um das Kreistrachtenfest im Juni 2022 bedankt, heißt es in einer Mitteilung.