Weil am Rhein: Eine Weiler Ausstellung zeigt den Rhein in vielen Facetten

Rheinbegradigung im Fokus

Tulla hatte 1809 erste Entwürfe zur Korrektur des Oberrheins vorgelegt. 1817 begannen die Bauarbeiten, zum Teil gegen erbitterten Widerstand der ansässigen Landwirte und Fischer. Die Arbeiten zogen sich bis 1876 hin, Tulla selbst lebte da längst nicht mehr. Im Raum nebenan geht es gleich weiter mit großen technischen Bauwerken, die dem Rheinufer im Dreiländereck immer wieder ein anderes Gesicht verliehen. In Fotografien festgehalten ist der Bau des Kraftwerks in Kembs und der des Stauwehrs in Märkt, aber auch das Großprojekts des Rheinseitenkanals in den 1920er-Jahren, alles Bauwerke, die man sich heute kaum mehr wegdenken kann.

Das gab es früher einmal: Ein Strandbad zu Füßen des Stauwehrs in Märkt. Foto: Beatrice Ehrlich

Dem gegenübergestellt sind gemalte Bilder, in denen der Unterschied des natürlich verlaufenden Flusses zu dem industriell genutzten sichtbar wird.

Anhand alter Bilder werden in einem weiteren Raum die verschiedenen, historischen Arten der Rheinfischerei vorgestellt: von der Bährenfischerei bis zur Salmenwaage.

Renaturierung, Naturschutz und Gewässerökologie sind die Themen, denen sich die Ausstellung im oberen Stockwerk widmet. Liebevoll gestaltete Spielstationen laden Kinder ein, sich näher mit den Lebewesen zu beschäftigen, die am Rhein leben, vom Biber über den wiederangesiedelten Lachs bis zum Schmetterling.

Spielstationen laden zum Entdecken ein Foto: Beatrice Ehrlich

Das Anschauungsmaterial soll nach dem Ende der Ausstellung den Weiler Kindergärten zugute kommen, sagt Brutscher – natürlich mit Ausnahme der Playmobilfiguren.

Und dann wird es auch noch ein bisschen drastisch: „Der Rhein ist tot“, heißt es plakativ über einem Bericht über das Chemieunglück im Basler-Sandoz-Werk, das den Rhein hinunter verheerende Auswirkungen auf die Lebewesen im Fluss hatte. Damals entstand auch in breiteren Bevölkerungsschichten erst ein Bewusstsein für den fragilen Lebensraum Fluss.

Für eine gesunde Umwelt: Die Verschmutzung des Rheins war Anlass für Umweltproteste. Foto: Beatrice Ehrlich

Ein Ausstellungsbereich zeigt auf, was alles getan werden, um ihn zu erhalten oder wieder herzustellen, dort, wo er schon zerstört ist. Ziel ihrer Ausstellungen sei immer auch, ein Bewusstsein zu schaffen, für das, was man selbst ändern kann, sagt Brutscher. „Ich will nicht nur Geschichte zeigen, sondern auch eine Perspektive aufzeigen“.

Die Ausstellung:

Lebensader: Rhein im Wandel, verlängert bis zum 28. Januar, Städtisches Museum am Lindenplatz Weil am Rhein, Öffnungszeiten: Samstag 15 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag 14 bis 18 Uhr.

Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr: Kostenlose Sonntagsführung

Sonntag, 28. Januar, ab 17 Uhr: Finissage

Barbara Brutscher