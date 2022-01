Weil am Rhein Eine Weltreise in der Fantasie

Das war früher Standard bei den Veranstaltungen unter dem Titel „Grenzenloses Erzählforum“: Für die erste Stunde hatten die Angehörigen der Weiler Gruppe Beiträge vorbereitet, dann folgte eine Pause mit Getränken und Knabbereien, bevor in der zweiten Stunde des Erzählabends die Besucher am Zug waren und eigene Anekdoten oder Ähnliches beisteuern durften. „Das haben wir wegen Corona unterbrochen und die Treffen nur noch für eine Stunde veranstaltet, damit es nicht zu lange dauert“, erklärt die Weilerin.

Zudem wurde in die Naturarena im Dreiländergarten hinter dem Hadid-Bau ausgewichen. „Das lief sehr gut“, sagt sie. „Es kamen viele Zuhörer.“ Und diesen wird nun eben auch wieder eine größere Rolle zugeschrieben. Angesprochen werden sollen Menschen, die auf Reisen „Tolles erlebt haben“. Hören und erzählen gehören zusammen, findet Vierhuff.

Der erste Erzählabend findet allerdings am gewohnten Ort statt – nämlich im Kulturzentrum Kesselhaus. Der Termin ist Dienstag, 12. April. Aufgrund der Pandemie soll noch etwas abgewartet werden, deshalb wurde der Start auf das Frühjahr gelegt. Im März steht die dramaturgische Planung an, also wer was zu Gehör bringt.

Gruppe verkleinert

„Vielleicht konzentrieren wir uns auf die Kontinente.“ Aber auch andere Möglichkeiten stehen zur Debatte. Das Thema „Weltreise“ sei sehr reichhaltig und ihr einfach so eingefallen. „Wir haben sehr große Lust, weiter zu erzählen, genießen aber auch, die Zeit zu haben, uns gründlich vorzubereiten“, erklärt die neue Leiterin. Die weiteren fünf Termine (siehe Info-Kasten) sind dann in der Naturarena geplant.

Die Gruppe hat sich in jüngster Zeit etwas verkleinert. Die ehemalige Leiterin Ute Delatorre hatte sich im Oktober mit einem mediterranen Erzähler-Projekt von der Weiler Gruppe verabschiedet (wir berichteten). Außerdem haben sich noch ein, zwei weitere Erzähler zurückgezogen, berichtet Vierhuff. „Wir haben nun noch einen Stamm von fünf Leuten.“ Somit kämen auch alle an jedem Erzählabend dran. „Früher war ich nur drei bis vier Mal im Jahr an der Reihe.“

Auch deshalb würden sich die Erzähler freuen, wenn sie ihren Kreis wieder erweitern könnten. Denn möglicherweise stoße ja auch jemand fest zu der Gruppe. „Das kann sich entwickeln.“ Vierhuff selbst ist über einen VHS-Kurs zu den Weiler Erzählern gekommen. „Das hat mir gefallen und ich bin dabei geblieben“, erinnert sie sich.

Die Erzählabende finden an den Dienstagen, 12. April (Kesselhaus), 10. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August und 13. September (Naturarena), statt. Wer Erzähler werden will, kann sich bei Hildegard Vierhuff unter Tel. 07621/ 4258170 melden.