Weil am Rhein Einen Ort der Begegnung schaffen

Daneben brachte der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Mittwochabend aber auch zwei ganz neue Projekte ins Spiel. Zum einen wies Ortsvorsteher Günter Kessler darauf hin, dass der Boden vor der Halle ausgebessert werden muss. Es gebe dort regelrechte Stolperfallen. „Das ist gefährlich.“ Zum anderen regte Kessler an, dass auch die Beleuchtung an der Halle angebracht werden sollte.

Auf Vorschlag von Johannes Maier wurde darüber hinaus die Einrichtung einer Begegnungsstätte zur Förderung der Dorfgemeinschaft mit auf die Haushaltsliste gesetzt. In der Sitzung am Mittwochabend wurde die ursprüngliche Idee Stück für Stück weiterentwickelt. Grundsätzlich brauche es einen Ort, an dem sich die Bürger im Freien treffen und austauschen können. Gerade mit Blick auf die Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre sei es wichtig, auf diese Weise die Dorfgemeinschaft wieder zu beleben, betonte Maier.

Begegnungsstätte vor der „Dorfstube“

Dem Ortschaftsrat schwebt vor, den Platz vor dem Museum „Dorfstube“ entsprechend auszustatten. Dieser biete sich aufgrund seiner Lage an, aber auch deshalb, weil dort Toiletten sowie Wasser- und Stromanschlüsse vorhanden seien. Wie genau der Treffpunkt ausgestattet werden soll, ist derzeit noch Gegenstand der Überlegungen. Die Vorschläge reichten am Mittwochabend von der Biergarnitur bis hin zu einem überdachten, offenen Schopf. Der Ortschaftsrat will diesen Aspekt nun zeitnah präzisieren, um die Maßnahme – auch für die anstehenden Haushaltsdebatten – mit konkreten Ideen zu unterfüttern.

Daneben kamen mehrere Maßnahmen zur Sprache, die in Ötlingen umgesetzt werden sollen, die jedoch für den Haushalt nicht relevant sind.