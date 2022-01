Weil am Rhein Einen Stuhl bauen und Roboter in Aktion erleben

Ein Familienworkshop mit dem Titel „Phantastische Automaten“ wird am Sonntag, 23. Januar, ab 14 Uhr im Vitra Schaudepot angeboten. Die Teilnehmer entdecken die Automaten in der neuen Ausstellung in der „Wunderkammer“ und bauen im Anschluss eine eigene kleine Malmaschine, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnahme kostet 35 Euro pro Person, Kinder sind frei (empfohlen ab zwölf Jahren). Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an info@design-museum.de.

Kuratorin Nina Steinmüller gibt in einer Führung am Mittwoch, 26. Januar, 12.30 Uhr, Einblicke in die Ausstellung „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute“≪ im Vitra Design Museum. Wie entsteht eine Ausstellung? Wie kommen die Objekte ins Museum? Das und vieles mehr erfahren die Besucher in einem dialogischen Rundgang mit anschließendem Kaffee im VitraHaus-Café. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Ausstellungsführungen

Jeden Samstag, Sonntag und Feiertag beginnen um 15 Uhr Führungen durch die Ausstellung „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute“ im Vitra Design Museum. Diese präsentiert Gestalterinnen der vergangenen 120 Jahre und erzählt vor dem Hintergrund des Kampfs um Gleichberechtigung eine neue, vielstimmige Designgeschichte. Gezeigt werden Werke von rund 80 Designerinnen. Die Teilnahme kostet neun Euro pro Person (ermäßigt: sieben Euro), zuzüglich Eintritt ins Vitra Design Museum. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Die „Highlights aus der Sammlung“ stehen im Fokus der Führungen, die jeden Samstag, Sonntag und Feiertag ab 13 Uhr im Vitra Schaudepot angeboten werden. Der geführte Rundgang fokussiert auf die Highlights der Sammlung des Vitra Design Museums, darunter seltene oder singuläre Stücke von Designern, aber auch weniger bekannte oder anonyme Entwürfe, Raritäten, Prototypen und Versuchsmodelle. Die Kosten betragen neun Euro pro Person (ermäßigt: sieben Euro), zuzüglich Eintritt ins Vitra Schaudepot. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Architekturführungen

Tägliche Architekturführungen erläutern Hintergründe zu Architekten und Bauwerken und führen über das nicht-öffentliche Werksgelände. Start ist jeweils um 13 Uhr am Vitra Schaudepot. Die Führungen kosten 16 Euro pro Person (ermäßigt: zwölf Euro) und dauern rund zwei Stunden. Die Buchung ist vor Ort oder im Internet unter www.design-museum.reservix.de möglich.