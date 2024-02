Eine Geldbörse mit den Tageseinnahmen eines Taxifahrers, ein Rucksack und ein Laptop sind am Sonntagabend aus einem geparkten Taxi in Friedlingen gestohlen worden. Laut Polizei war das Fahrzeug am Sonntag, 11. Februar, zwischen 21 und 21.30 Uhr vor einer Bar in der Friedlinger Hauptstraße abgestellt gewesen. Ein Unbekannter habe die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen, um in den Innenraum eines Taxis zu gelangen, heißt es abschließend laut Polizei.