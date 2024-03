Weil am Rhein: Einreise trotz Einreiseverbots

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den syrischen Staatsangehörigen am Dienstagabend als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen. Der 22-Jährige konnte keine gültigen Reisedokumente vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass er im Januar aus Österreich kommend unerlaubt nach Deutschland eingereist war und im Februar im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Kroatien abgeschoben wurde. Aufgrund dieser Abschiebung bestand gegen den jungen Mann ein zweijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Dem Antrag auf Abschiebehaft wurde zugestimmt, weshalb die Einlieferung in eine Abschiebehaftanstalterfolgte.