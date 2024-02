Weil am Rhein: Einzelbetreuungen nehmen zu

Stadtjugendpflegerin Verena Eyhorn Foto: Beatrice Ehrlich

Straßensozialarbeit

Als weiterer Punkt erläuterte Eyhorn die mobile Jugendarbeit: 78 Prozent der Arbeit bezieht sich dabei auf Straßensozialarbeit. Der Streetworker Herbster hatte während seinen Streetworkgängen im Stadtgebiet 1266 Mal Kontakt mit Jugendlichen gehabt. Das heißt von einem kurzen „Hallo“ bis zu tiefgründigen Gesprächen sei alles dabei gewesen. Viele junge Menschen würden die mobile Jugendarbeit bereits am Fahrzeug der Stadtjugendpflege mit dem Logo erkennen, sagte Eyhorn. „Vieles ist bei dieser Arbeit sehr spontan“. So gehe der Streetworker zu Cliquen und lade sie in die Räumlichkeiten der Jugendsozialarbeit ein. Bei Einzelfallgesprächen, die es in diesem Zusammenhang gebe, gehe es um Themen wie der Übergang von Schule in den Beruf. Auch gehöre die Arbeit am Gemeinwesen dazu. Wenn sich Anwohner über Lärm beschweren, vermitteln Mitarbeiter der Jugendarbeit, ohne das die Polizei geholt werden müsse, sagte sie.