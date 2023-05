Weil am Rhein Elektro-Sounds und Poetry-Slam

Selbst auf der Bühne stehen

In Workshops vor den Abendveranstaltungen sollen Jugendliche ab 16 unter Anleitung eines erfahrenen „Slammers“ selbst erste Schritte auf der Dichter-Bühne unternehmen können. Und um sich nicht mit dem Burghof im benachbarten Lörrach in die Quere zu kommen, wo auch Poetry-Slam-Abende auf dem Programm stehen, wurden die Termine so gelegt, dass sie sich nicht überschneiden. Auch hierzu gibt es bereits genauere Informationen: So werden beim ersten Termin am 6. Oktober im Kesselhaus Artem Zolotarov aus Mainz, Pascal Simon aus Regensburg, Fine Degen aus Basel, Benno Brockmann aus Ballrechten-Dottingen, Marie Lemor aus Freiburg und Tonia Krupinski aus Tübingen auf der Bühne stehen. Musikalischer „Special Guest“ ist voraussichtlich Tobias Carshey aus Zürich. „Damit sind wir international aufgestellt“, freut sich Spörrer. Weitere Termine für den Poetry Slam sind am 8. Dezember und am 15. März.

Kesselhaus Sessions

Start am Freitag

Mit Julian Maier-Hauff startet am Freitag, 21 Uhr, die erste Ausgabe von„Klassik meets Elektro“ im Kulturzentrum Kesselhaus. Seine Spezialität ist das freie Improvisieren „Jeder hörbare Ton wird im Moment erzeugt“, sagt der studierte Jazz-Trompeter und Absolvent der Pop-Akademie Baden-Württemberg in den Fächern Musikproduktion und Komposition über seine Arbeit. So können sich die Zuhörer im Kesselhaus gewiss sein, dass das, was sie an diesem Abend erleben, nur hier und nur einmal zu hören sein wird.

Karten

Vorverkauf: zwölf/ermäßigt zehn Euro, in der Geschäftsstelle der Weiler Zeitung oder bei www.reservix.de, Abendkasse: 15/ ermäßigt 13 Euro.