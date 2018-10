Weil am Rhein Els Biesemans spielt an der Metzler-Orgel

Weil am Rhein. Der Jubiläums-Regio-Orgelzyklus mit renommierten Orgelvirtuosen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz an der Metzler-Orgel von St. Peter und Paul findet am Sonntag, 28. Oktober, 17 Uhr, in der Kirche St. Peter und Paul seinen Abschluss. Zum 25. Mal veranstaltet die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Weil am Rhein diese Orgelkonzertreihe.

Im dritten und letzten Konzert unter dem Motto „Hell und dunkel“ spielt die belgische Tastenkünstlerin Els Biesemans, Organistin der Predigerkirche Zürich und der Bühlkirche Zürich/Wiedikon, Spezialistin für historische Tasteninstrumente (Orgel, Hammerklavier, Clavichord), Werke von Johann Sebastian Bach, Alexandre-Pierre-François Boëly, Camille Saint-Saens, Franz Liszt und Sofia Gubaidulina.

Els Biesemans, 1978 in Antwerpen geboren, studierte Klavier, Orgel und Kammermusik an der Hochschule für Musik in Löwen. 2001 erwirbt sie mit höchster Auszeichnung das Diplom Master of Music.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang findet eine Kollekte zur Deckung der Kosten statt.