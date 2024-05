Eines der Angebote ist die „Verlässlichen Grundschule“, das heißt die Betreuung in den Randstunden am Vormittag und bis 14 Uhr, in denen kein Unterricht stattfindet. Täglich nehmen rund 500 Kinder an sechs Schulstandorten an diesem Angebot teil. Der Pauschalbetrag pro Monat dafür wird von bisher 35 auf 40 Euro angehoben. Der Preis der Punktekarte für 20 Tage Einzeltagnutzung steigt von 70 auf 80 Euro.

In den Randstunden werden rund 500 Weiler Grundschulkinder betreut

Nicht betroffen von dieser Erhöhung sind die rund 80 Inhaber eines Familienpasses für sozial schwache und kinderreiche Familien. Die ihnen gewährten Nachlässe werden um die entsprechende Summe erhöht.