Weil am Rhein Endlich wieder einmal ein kultureller Abend

Monika Lützelschwab aus Grenzach: „Es ist wieder einmal schön, mit meinen drei Freundinnen einen Abend voller Spaß erleben zu können. An nichts anderes denken, als an das, was da vorne auf der Bühne passiert, einfach herrlich. Die ganzen Nachrichten sind voller verstörender Inhalte, immer nur Krankheiten, Krankheiten. Am Ende macht einen das selbst krank.“

Waltraud Becker aus Grenzach: „Wer weiß, vielleicht ist dies die letzte Gelegenheit für einen Theaterbesuch. Die Zahlen der Infizierten steigen täglich. Ich habe die öffentlichen Veranstaltungen vermisst. Vor allem die damit verbundene Geselligkeit hat mir gefehlt. Der Kontakt zu meinen Freundinnen ist auf ein Minimum geschrumpft. Das ist sehr schade.“

Raffaela und Hartmut Hierholzer aus Schopfheim: „Wir kennen das Theaterstück nicht und lassen uns überraschen. Von unserem Besuch versprechen wir uns einen unterhaltsamen Abend. Einfach wieder einmal miteinander ausgehen. Der Titel des Stücks hat uns gleich angesprochen. Grundsätzlich erwarten wir nicht, dass in nächster Zeit Veränderungen eintreten werden. Vielmehr befürchten wir, dass aufgrund der steigenden Fallzahlen, alles wieder heruntergefahren wird.“

Fabio Costacurta aus Basel: „Ich bin selbst Schauspieler und kenne das Stück. Heute habe ich mich dazu entschlossen, hierher zu kommen, um es mir nochmals anzusehen. ,Sex isch gsünder als Kopfsalat‘, das ist eine amüsante, unterhaltsame Aufführung, die wieder Lachen in das Leben bringt. Das ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig. Grundsätzlich akzeptiere ich die 2G-Regelung, allerdings 3G wäre mir genau so recht.“

Schauspieler Ayhan Sahin: „Ich stehe heute wieder in der Doppelrolle des Spartakus und des Bruno auf der Bühne. Meine Freude darüber, wieder vor Publikum stehen zu können, ist riesig. Die Minuten und Sekunden habe ich gezählt, bis es endlich wieder los geht. Ich brauche das Theaterspielen wie die Luft zum Atmen. Es ist wunderbar, dass die 2G-Regelung es wieder möglich macht, auf der Bühne zu stehen, das Rampenlicht zu spüren und den Applaus zu hören.“