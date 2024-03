Weil am Rhein: Engagement für Gesellschaft wird belohnt

Derweil steht schon das nächste Benefizkonzert auf dem Programm. In der Altrheinhalle wird am Samstag, 13. April, 19 Uhr, das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg seine musikalische Visitenkarte abgeben. Die Formation gehört zu den renommierten Berufsblasorchestern Deutschlands und ist das einzige in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg.

Stilistische Vielseitigkeit

Das 39-köpfige Orchester zeichnet ein hohes musikalisches Niveau und eine große stilistische Vielseitigkeit aus. Mit zahlreichen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den „guten Ton der Polizei“ ins ganze Land. Im Repertoire befinden sich klassische Musik, sinfonische Blasmusik, Swing und Jazz, Rock, Pop oder traditionelle Blasmusik.

Vereine, Einrichtungen, Organisationen, Schulen oder Gruppierungen, die Projekte und Aktionen planen, die dem Stiftungszweck dienen, können sich bei der Bürgerstiftung Weil am Rhein um Fördergelder bewerben. Förderanträge können eingereicht werden bei der Bürgerstiftung Weil am Rhein, Rathausplatz 1, 79576 Weil am Rhein oder per Mail an a.huber@weil-am-rhein.de. Für Fragen steht Annette Huber, unter Tel. 07621/704-105 oder per E-Mail an a.huber@weil-am-rhein.de zur Verfügung.