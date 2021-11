Weil am Rhein Engagement für Menschen in Not

Lörrach/Weil am Rhein. Obwohl der Weihnachtsmarkt in Lörrach in diesem Jahr nicht wie im gewohnten Rahmen stattfinden kann und derjenige in Weil am Rhein ganz ausfällt, sind die ehrenamtlichen Spendensammler für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ aktiv. Anita Indri-Werner hat am Montag vor der Geschäftsstelle der Weiler Zeitung, Hauptstraße 286, Spenden für die Hilfsaktion gesammelt. Auch heute vormittag und Freitag, 26. November, ist sie wieder vor der Weiler Geschäftsstelle anzutreffen.