Weil am Rhein Entscheidungen könnten alles zunichtemachen

Noch im September konnte das Original-Rennauto vom Typ Maverick X3 gegenüber der Weiler Eisdiele bestaunt werden. Und manch neugieriger Betrachter merkten an, wie eng es im Cockpit ist, wo die beiden sich mit Overall und Sturzhelm hineinzwängen müssen. Anschließend wurde das Fahrzeug nach Spanien gebracht, wo Fahrer Bernd Hoffmann in der Touristikbranche arbeitet, was dieses Jahr auch kein Zuckerschlecken war. Dort steht es im Augenblick wieder und eigentlich startklar. Im Oktober stand das Rennen in Portugal an, wo extrem starke Regenfälle niedergingen, sodass sie ohne Windschutzscheibe fahren mussten und somit der ganze Schlamm von unten und das viele Wasser von oben regelrecht im Auto standen. Lediglich die Visiere wurden oft abgewischt. Bis das Rennen abgebrochen wurde, sind viele im Schlamm stecken geblieben. Hoffmann/Carignani verteidigten jedoch ihren zweiten Gesamtplatz.

Seit zwei Jahren nehmen die beiden im Buggy in der „Side by Side“-Klasse an Rennen teil. Kennengelernt haben sie sich über das Freiburger Black-Forest-Team, der stets das Rennquad, mit dem Carignani erfolgreich die Rallye Dakar fuhr, ausrüstete. Hoffmann ist nicht weniger rennsportbegeistert als sein Beifahrer. Er schätzt an seinem durchtrainierten Co-Piloten die besonderen Fähigkeiten, unglaublich gut zu reagieren und zu improvisieren. Als exzellenter Techniker könne er alles – und das ist in der Regel sehr viel – selbst reparieren. „Vor allem ist er ein Kämpfer“, der gibt nie auf, sagt Hoffmann.