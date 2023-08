Weil am Rhein Entspannen ist wichtiger als Fangen

Trotz Jugendgruppe fehlt der Nachwuchs

Derweil versorgen Kniephoff und seine Frau die Angler mit Getränken und Essen. „Es wäre schön, wenn noch mehr Mitglieder kämen“, sagt Kniephoff. Vor allem der junge Nachwuchs sei gewünscht. Zwar gebe es eine aktive Jugendgruppe und derzeit bestünde eine Anfrage der Rheinschule für ein Projekt, dennoch, es fehlt der Nachwuchs. Dabei ist der Angelverein das ganze Jahr über aktiv. Sehr gut besucht und am Ende ausverkauft waren die Angler am 1. Mai und am Vatertag. Es werden Grillfeste mit den Bewohnern des Efringer Altersheims, den Isteiner Fußballfrauen und gar mit den Mitarbeitern der Gemeinde Efringen-Kirchen durchgeführt. Traditionell ist der Besuch der Jäger, die in jedem Jahr kommen. Der Weiher und sein Umfeld werde durch einige aktive Mitglieder gepflegt. Leider kämen andere lediglich zum Angeln und hätten weniger Interesse an der Geselligkeit im Verein.

Auch werde händeringend nach einem Nachfolger für ihn, Kniephoff, gesucht. Hier wünscht sich der Vorsitzende mehr Mitglieder, die sich im Vereinsleben einbringen.

Wer sich für die Arbeit und die Mitgliedschaft im Angelverein Weil interessiert, kann sich per E-Mail an info@av.weil.de oder juergen.kniephoff@t-online.de informieren.