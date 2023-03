Weil am Rhein Entwicklungen in der Bestattungskultur Rechnung tragen

Thomas Bayer (Grüne) lobte in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses die vorgestellte Planung für die Friedhöfe in Weil am Rhein und Märkt. Wie berichtet soll es in Weil am Rhein ein baum- und naturnahes Angebot geben, die Ruhestätte in Märkt soll als Waldfriedhof weitergeführt werden.