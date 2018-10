Weil am Rhein Erich Hinze schließt sein Fachgeschäft

Weil am Rhein (sif). Die Weiler Innenstadt wird um ein traditionsreiches, renommiertes Fachgeschäft ärmer: Erich und Heidi Hinze, die seit mehr als 50 Jahren ihr Geschäft für TV, Hifi und Elektrogeräte als Familienbetrieb führen, werden zum 8. Dezember sowohl ihr Ladengeschäft als auch die Werkstatt für immer schließen.

Altersgründe gibt der Firmeninhaber gegenüber unserer Zeitung als wichtigsten, aber nicht einzigen Grund für die Entscheidung zur Schließung an. Auch ließe sich keine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie und aus dem Kreis der Mitarbeiter finden. Vom 29. Oktober an startet „Expert Hinze“ mit einem Räumungsverkauf.

Erich Hinze, ein Radio- und Fernsehtechnikermeister, hatte sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht. Er gründete ein Geschäft in der Weiler Innenstadt und baute es mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau Heidi und später der Tochter Birgit in all den Jahren zu einer gefragten Adresse aus. TV, Video, Hifi-Anlagen, Antennendienst, Service und Elektrokleingeräte hatte die inhabergeführte Firma in ihrem Angebot.

„Meinen Beruf gibt es heute im Prinzip nicht mehr, die Sparte hat sich stark verändert“, beschreibt Erich Hinze die Situation. Hinzu komme, dass es für ein kleines Fachgeschäft immer schwieriger werde, sich gegenüber den großen Elektronik-Fachmarktketten zu behaupten. „Die Kunden erwarten heutzutage ein großes Angebot, was ein Geschäft unserer Größe nicht leisten kann. Hinzu kommt der immer stärker werdende Online-Handel“, sagt der erfahrene Geschäftsmann. Dieser setze dem Einzelhandel verstärkt zu. Neben Erich und Heidi Hinze sind jetzt noch Tochter Birgit Hinze-Rauchfuss sowie ein Mitarbeiter in der Werkstatt beschäftigt.

Erich Hinze hatte sich in den zurückliegenden Jahrzehnten auch viele Jahre ehrenamtlich engagiert – unter anderem in der Kommunalpolitik als langjähriger CDU-Stadtrat und CDU-Vorsitzender.

„Iffland.hören“ erweitert

Was die Laden- und Werkstatträume am Sparkassenplatz anbelangt, hat die Familie bereits eine Lösung respektive Mieter gefunden. Das angrenzende Fachgeschäft für Hörgeräte „Iffland.hören“ wird erweitern und die Räume von Hinze mieten.