Weil am Rhein Erinnerung an die große 50-Jahr-Feier

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das traditionsreiche Fest zuletzt 2019 stattgefunden. Während dieser Festivität hatte Andreas Läufer, Betriebsleiter der Firma Grabmahle Bernhard in Altweil, die Anfertigung des Reliefs in einer Schauwerkstatt begonnen. „Ursprünglich war es so geplant, dass die Anfertigung 2019 und damit zum 50-jährigen Bestehen begonnen, und im darauffolgenden Jahr während des Fests fertiggestellt wird“, erklärte Herbert Stahl, Ehrenvorsitzender und Gründer der Wiler Rhy Waggis-Clique, die seit den Anfängen des Straßenfests mit von der Partie ist. So habe die Pandemie diese Pläne leider durchkreuzt und Läufer, gemeinsam mit seiner Tochter Fabienne das steinerne Emblem ohne Zuschauer fertig gestellt.

Drei Tage lang hat Läufer den Kalksandstein in Handarbeit und mithilfe eines kleinen Drucklufthammers so behauen, dass daraus das runde Emblem mit der an das Wappen der Stadt Weil am Rhein angelehnten Traube entstanden ist. Den Schriftzug mitsamt Jahreszahl habe Läufer anschließend eingeklopft.