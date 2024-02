Weil am Rhein: Es geht um Macht, Money und Moneten

Die Unruhe in der deutschen Wirtschaft ist mit Händen zu greifen, teilt die Stadt mit. Die Ursachen lägen in den internationalen Konflikten, der unsicheren Energieversorgung, der weitreichenden Exportorientierung der Unternehmen, den Inflationsbefürchtungen und der instabilen Finanzlage der öffentlichen Hand. Welche Perspektiven hat die deutsche Wirtschaft in diesen Zeiten? Welches sind die Herausforderungen und wie sehen Lösungsansätze aus?