Weil am Rhein „Es ist eine komische Zeit“

Weil am Rhein (sc). Wie diese noch die Fasnachtzeit begehen, ist bei der Umfrage ebenso angesprochen worden wie die momentane Gefühlslage. Alti Fabriknäscht Cligge – Holger Rüping: Bereits im vergangenen Jahr im Sommer haben wir uns von der Alti Fabriknäscht Cligge darauf verständigt, dass wir die Fasnacht 2021 ruhig angehen wollen. Dies vor dem Hintergrund, dass bereits von einer zweiten beziehungsweise dritten Welle gesprochen worden ist. Wir haben entschieden, nicht zu agieren, sondern zu reagieren. Darum haben wir den traditionellen 11.11. in Friedlingen abgesagt. Im Nachhinein hat sich diese Entscheidung als richtig erwiesen. Es fallen die ganzen Veranstaltungen aus, auch die Auftritte in den Pflegeheimen, wo wir gerne als Schnitzelbank-Sänger aufgetreten sind, um die Senioren zu unterhalten. Das bedauere ich sehr. Einzig am 15. Februar 2021, wenn es im Schwanen „Rotssuppe und Zwiebelwaie to go“ gibt, haben wir uns eingebracht. Wir haben ein Häs für die Dekoration zur Verfügung gestellt. Und: Narretei gibt es im Fernsehen oder auf dem Youtube-Kanal der Lörracher und Weiler Narren. Im nächsten Jahr wollen wir, so es Corona zulässt, das 99-jährige Bestehen der Alti Fabriknäscht Cligge feiern. Wenn das nicht geht, dann wird eben das 100-jährige im Jahr darauf gefeiert. Auf jeden Fall halten wir uns aktuell an die Vorgaben. Es finden keine Sitzungen und keine Treffen statt. Nun, wie mache ich dieses Jahr Fasnacht? Ich freue mich über die vielen kleinen Narrenbäume, die in den Gärten stehen. Mit meiner Frau höre ich närrische Musik und wir haben unsere Wohnung fasnächtlich dekoriert. Und dann gibt es hoffentlich bald wieder eine zünftige Fasnacht ohne Corona und ohne Shitwetter. Altwiiler Räbbuure – Sina Rübin: Uns trifft es in diesem Jahr hart, dass die Fasnacht nicht stattfinden kann. Wir hätten 2021 das 44-jährige Bestehen feiern wollen. Bereits im Mai, also schon sehr früh, haben wir beschlossen, die Feier zu verschieben. Da es nicht vorauszusehen war, wie sich die Situation mit Corona entwickelt, war auch die Motivation nicht die beste. Wir werden den Verlauf beobachten und, wenn es möglich ist, die Jubiläumsfeier im Jahr 2022 nachholen. An die vorgegebenen Beschränkungen halten wir uns. Zuletzt sahen wir uns im vergangenen Sommer bei einem Grillfest und bei einer Kanutour. Es gab Videokonferenzen statt Sitzungen. Wir posten alte Bilder aus vergangenen Fasnachten, schauen uns Fotoalben an und versuchen, uns so bei Laune zu halten.

Es fiel schon einmal zu Zeiten des Golfkriegs eine Fasnacht aus. Ich erinnere mich, da haben wir daheim mit einer Polonaise durch das Wohnzimmer gefeiert. Daheim habe ich die große Fasnachtskiste aus dem Keller geholt und die Wohnung mit Larven dekoriert. Am Rosenmontag wird jedes Mitglied der Altwiiler Räbbuure eine Fasnachtsbox erhalten, damit die Stimmung nicht ganz verloren geht. Wiler Rhy-Deufel – Simon Kiefer: Das bislang letzte Treffen der Wiler Rhy-Deufel fand am Buurefasnachtswochenende 2020 statt. Seither trafen wir uns einmal im Sommer zu einem Grillabend, das war es dann auch schon. Zwei Videokonferenzen haben wir durchgeführt, doch das ersetzt nur teilweise eine gemeinsame Sitzung. Es ist schon traurig, alles fällt flach. Kein Neujahrsempfang, kein Beizenbummel, wir werden nicht in Binzen mit dem Wagen am Umzug teilnehmen und die zweitägige Reise mit den Altwiiler Räbbuure fällt auch aus. Für uns als leidenschaftliche Fasnächtler ist es schwer, wir vermissen alle die Gemeinschaft. Das Häs bleibt dieses Jahr im Keller. Dennoch, die Entscheidung, alles herunterzufahren, war in dieser Situation richtig. Ich hoffe, dass die nächste Fasnacht gefeiert werden kann. Dann werden wir das Helferessen und den geplanten Ausflug mit unseren Frauen nachholen. Und noch etwas: Wir werden die Vereinskasse, die unter den Einschränkungen leidet, hoffentlich wieder auffüllen können. Spielmannszug – Michael Schiessel: Bereits bei der Sitzung mit der IG Straßenfasnacht im vergangenen Oktober war klar, dass die Fasnacht nicht stattfinden kann. Uns als Spielmannszug trifft die aktuelle Situation gleich mehrfach. Wir können nicht proben. Die Teilnahme am Bundeswertungsspiel 2020 wurde abgesagt, 2021 sieht es nicht anders aus. Eventuell im September dieses Jahres wird diese Veranstaltung stattfinden. Aber, wer weiß? Die ganzen Einnahmequellen für die Kasse des Spielmannszugs sind versiegt. Ob Narrenbaumsetzen, Narrefescht, Schnitzelbanksingen, Buurefasnacht, ja sogar der Weihnachtsmarkt, alles fiel aus.