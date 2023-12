Weil am Rhein: Es reisen weniger Personen unerlaubt ein

Die Bundespolizeiinspektion Weil wird unterstützt durch Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei sowie der Bundespolizeidirektion Stuttgart, um den Auftrag schnellstmöglich zu erfüllen, erklärte Bartelt weiter. Am Grenzübergang in Friedlingen steht den Beamten aktuell ein kleines Zelt zur Verfügung – doch Container seien geplant. An anderen Grenzübergängen wie Weil am Rhein-Autobahn oder in Rheinfelden könne die vorhandene Infrastruktur genutzt wurden, ergänzte Katharina Keßler, bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. „An den kleineren Übergängen rüsten wir nach.“ Ansonsten seien die Polizisten so mit Kleidung ausgestattet, dass sie nicht frieren müssten.