Weil am Rhein Es wird mehr Strom gezapft

In Weil gibt es die erwähnten fünf Ladesäulen. Zwei davon stehen am Vitra Design Museum, eine am Laguna Badeland, eine unter der Grenzbrücke in Friedlingen und eine an der Schillerstraße bei der Volksbank. An der Königsbergerstraße befindet sich sogar eine sechste. Allerdings gehört diese Ladesäule der ersten Generation an und ist von der Leistung her veraltet. Damit diese aber in Zukunft auch zur Verfügung steht, plant Energiedienst, diese mit einer stärkeren Leistung zu versehen. „Es ist angedacht, dies in Verbindung mit der geplanten Sanierung der Trafostation umzusetzen“, informiert der ED-Sprecher.