Weil am Rhein ESV-Mitglieder holen sieben erste Plätze

Weil am Rhein (nos). Die Sportler des ESV Weil am Rhein haben beim 67. internationalen Bergwettkampf in Dachsberg-Wolpadingen im Südschwarzwald wieder einmal ihre große Wettkampfstärke unter Beweis gestellt: In den Einzeldisziplinen im Turnen und der Leichtathletik holten sie sieben erste, einen zweiten und einen dritten Platz. Im Nachwuchsbereich zeigten Jack Köhler, Justin Lippert und Ricardo Röttele ihre Vielseitigkeit. Im Turnen wie in der Leichtathletik gewannen sie die Wettkämpfe in ihren Altersklassen.