Offenere Bestuhlung

Das mache sich auch bei der Bestuhlung in der Jahnhalle bemerkbar: „Wir können einige Reihen Tische weglassen und offener stuhlen, so dass auch weniger Gäste Platz haben.“ Es zeichne sich ab, dass nur mit bis zu 250 Personen an den fünf Abenden zu rechnen sei – statt wie in den Vorjahren mit 294. An den fünf Zunftabenden am 2., 3., 4., 10. und 11. Februar seien die Akteure so in einer etwas anderen Version auf der Bühne gut zu sehen. „Die kommunalpolitischen Themen, von denen es genügend gab in den vergangenen zwei Jahren, werden wir voll ausspielen“, verrät Winzer.