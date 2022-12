Weil am Rhein Fahren für den guten Zweck

Die Tour der Nikoläuse war so ausgelegt, dass Kinder an drei Stationen – Dreiländergalerie und Sportgeschäft Gemo in Weil sowie Weihnachtsmarkt in Lörrach – kleine Präsente erhielten. Ein aufgestellter Spendentopf füllte sich bestens. Unterwegs wurde ihnen auf ihren Maschinen zugewinkt.

„Nachdem wir in der Vergangenheit die Obdachlosenhilfe in Lörrach und Weil am Rhein, das Lörracher Frauenhaus und den Hospiz-Dienst sowie den Wünschebus aus Lörrach unterstützt haben, geht unsere Spende dieses Jahr ans Kinderland Lörrach und dessen Kooperationsprojekt mit der ambulanten Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen“, sagte Berndt. Das Projekt „Tapfere Herzen“ bietet Kindern Unterstützung bei der Trauerbewältigung und schwierigen Themen. Mit der Folgegruppe „Löwenherzen“ wird den Kindern der soziale Rückhalt geboten. Mit den Spenden sollen Materialien, gemeinsame Ausflüge, spezielle Projekte, die Raummiete sowie besondere Bedürfnisse finanziert werden, so Berndt. „Nicht nur das sicher wieder in Richtung 10 000 Euro gehende Spendenergebnis freut uns, sondern auch die glücklichen Kindergesichtern an den drei Standorten und die vielen freundlich winkenden Passanten.“