Weil am Rhein Fahrplan in Echtzeit

Die Planungen für digitale Anzeigetafeln in Weil am Rhein laufen. Diese sollen an bedeutenden Knotenpunkten installiert werden.

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Kommt der Bus pünktlich? Eine Antwort auf diese Frage erhalten Bus-Fahrgäste in Weil am Rhein bisher nicht. Die ausgehängten Fahrpläne liefern darauf keine Antwort. Seit über einem Jahr ist mittlerweile Bürgermeister Rudolf Koger mit dem Landratsamt im Gespräch wegen einer dynamischen Anzeigetafel, wie er im September im Gemeinderat auf Anfrage von Simon Basler (FDP) mitgeteilt hatte.

In dieser Woche nun legten der Bürgermeister und Oberbürgermeister Wolfgang Dietz bei der Vorstellung der sechs neuen SWEG-Busse nach. „Ein gemeinsames Konzept muss das Landratsamt liefern“, verwies Koger auf die mögliche finanzielle Förderung durch das Land. Der Kreis müsste dazu als Träger des ÖPNV ein einheitliches Konzept für den Regio Verkehrsverbund Lörrach vorlegen.

Der Landkreis als Aufgabenträger des ÖPNV und die Kommunen als freiwillige Aufgabenträger mit eigenen Stadtverkehren haben sich in einem Gespräch im Herbst das Ziel gesetzt, die dynamischen Fahrgastinformation für das Jahr 2018 zu fokussieren, teilt Kreis-Nahverkehrsplaner Philipp Günther auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Erster Schritt wird ein gemeinsames Projekt von Kommunen und Landkreis sein, in dem Standorte für Fahrgastanzeigen an Haltestellen geprüft und definiert werden.“

Wichtig erscheine die Installation vor allem an den bedeutungsvollen Kontenpunkten. Auch Koger ist klar, dass die digitale Anzeigetafel nicht flächendeckend in Weil eingeführt werden kann. Vielmehr gehe es darum, an zentralen Umsteigepunkten den Fahrgästen zu zeigen, ob der Bus pünktlich kommt.

Eine dynamische Information bietet laut dem Kreis-Verkehrsplaner im Vergleich zur statischen Information vor allem eine höhere Aktualität der Information und eine Unterstützung des Nutzers bei Erfassung der gesuchten Informationen.

Neue Technik in Bussen künftig vorhanden

Bereits im Nahverkehrsplan des Landkreises der 2016 fortgeschrieben wurde, sei das Ziel die Implementierung eines rechnergestütztes Betriebs Leitsystem (RBL) und einer einheitlichen dynamischen Fahrgastinformation (DFI) festgehalten.

Die erforderliche Technik wird mit den neuen Bussen gegeben sein. Ein elektronisches Ortungssystem ist hier künftig an Bord. Wie berichtet, sollen Nutzer außerdem dann über eine App erfahren, ob der Bus im Zeitplan liegt oder Verspätung hat.

