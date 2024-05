Diebstahl auf Firmenparkplatz

Am Montag, im Zeitraum zwischen 14.15 und 15.30 Uhr, wurden vom Campus einer Firma in der Charles-Eames-Straße zwei Pedelecs entwendet. Diese standen verschlossen auf einem überdachten Fahrradabstellplatz. Der Diebstahlschaden der beiden Pedelecs soll 8000 Euro betragen.

Kellerabteil aufgebrochen

Am Dienstag, zwischen 18 und 22.30 Uhr, gelangte ein Unbekannter in einem unverschlossenen Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der August-Bauer-Straße und brach ein Kellerabteil auf. Aus dem Kellerabteil wurde eine Sporttasche sowie ein E-Scooter entwendet. Von dem Unbekannten wurde eine schwarze Fahrradtasche der Marke Abus zurückgelassen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei auch um Diebesgut handeln könnte.