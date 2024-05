Bereits am Samstag, 27. April, zwischen 11.50 und 13.40 Uhr, wurde ein BMW in der Straße „Am Dreispitz“ beschädigt. Der BMW stand an einer Ladesäule für E-Autos bei einem Fahrradgeschäft. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Sachschaden durch ein Fahrrad verursacht wurde. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621/97970) bittet Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.