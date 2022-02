Weil am Rhein Fasnacht auf dem Bildschirm

Weil am Rhein. Sie haben so manches Material zusammengesammelt, da sie schließlich anfangs davon ausgingen, eine Kampagne coronakonform abhalten zu können. Doch die Infektions-Zahlen sprechen gegen eine Großveranstaltung in einer geschlossenen Halle, sind sich die Narren in einer Mitteilung einig. Eigentlich hätte am Donnerstag der erste, am Freitag der zweite und heute der dritte Zunftabend stattfinden sollen, wenn alles normal gelaufen wäre.

Inhalt noch ein Geheimnis