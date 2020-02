Weil am Rhein Fasnacht bereits in die Wiege gelegt

Weil am Rhein (sc). Die Familien lebten am Marksteinweg in unmittelbarer Nähe zueinander. Was also lag näher, als mit Kind und Kegel miteinander Fasnacht zu machen. Die Kinder, Enkel und Urenkel von Iris und Walter Beirer sowie von Elfriede und Gerhard Zipfel sind so ganz natürlich in die Fasnacht hineingewachsen. Aktive der Familie Zipfel sind Elfriede, Gerhard, Stefan, Gabi und Timo mit Freundin Desiree Ast und Jessica Zipfel, von der Familie Beirer Iris, Jürgen, Susanne und Fabian Beirer.

Ob als Mooswaldsiechä oder Hemdglunki, alle packen mit an, wenn es heißt, der Hemdglunkiball muss gestemmt werden. Dann werden das braun-grüne Flicklehäs und die Holzmaske auf die Seite gelegt und die rot- und blauweißen Socken werden angezogen. Dazu das weiße Nachthemd, ein „Ruesgueggli“ (weiße Zipfelmütze) auf den Kopf und fertig ist der Hemdglunki.