Weil am Rhein-Fasnacht: Schnitzelbängg: Alle Lokale sind ausverkauft

Im Dezember 2013 hat er das Amt des Koordinators von Hanspeter Hartmann übernommen und auch nach seiner aktiven Zeit hat er mit der gleichen Begeisterung als Organisator, der in der Weiler Bevölkerung äußerst beliebten Veranstaltung, weitergemacht. Es ist eine Herkulesarbeit, für die drei Abende zehn Cliquen mit je acht Auftritten in einer passenden Route von Ort zu Ort zu navigieren, damit es jeweils im Halbstundenrhythmus Schlag auf Schlag mit den Auftritten passt. Dabei bereitet es Arndt immer mehr Sorgen, dass die einschlägigen Traditionsgaststätten weniger und weniger werden.

Urige Orte, an denen es gern eng zugeht

Speziell die Weiler „Schnitzelbänggler“ pflegen die Tradition, an urigen Orten, wo es auch gerne eng zugehen kann, aufzutreten und nicht etwa in Hallen zu gehen. Stefan Arndt ist voller Vorfreude, dass es bald losgeht. Seit dem 11.11. stehen unter seinen E-Mails die Tage, wie lange es noch bis zum ersten Abend am 10. Februar dauert. Bei einem Interview mit ihm ist viel Zeit einzuplanen, er hat unglaublich viele Anekdoten parat, was so alles in den Jahren passiert ist. Es ist jetzt zehn Jahre her, als er 2014 in der Weiler Zeitung verkündete, dass ein Boykott der Schnitzelbangg-Sänger drohe, weil die Verwaltungsspitze vorher die Verse zensieren wollte. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz wurde damals zitiert mit der angeblichen Aussage: „Von Zensur kann keine Rede sein, wir wollen nur vorinformiert werden, damit wir wissen, was uns erwartet“. Und der damalige Bürgermeister Huber habe, so hieß es, ergänzt: „Das Rathaus will nicht immer als Sündenbock für alles und jedes hingestellt werden. Es gibt Grenzen“. Die Lage habe sich erst wieder beruhigt, als auch der oder die letzte begriffen hatte, dass es der 1. April war.