Weil am Rhein Faszination für Loks

In Stockach wurde der Jubilar geboren, wo er mit fünf Geschwistern aufwuchs. Durch den Beruf des Vaters, der bei der Eisenbahn arbeitete, zog die Familie mehrfach um. Im Jahr 1953 entschloss sich Karl Mayer ebenfalls für den Beruf bei der Eisenbahn. In Basel absolvierte er die Ausbildung, dort und in Haltingen war er bis zu seiner Pensionierung 1996 tätig. Ein schreckliches Erlebnis, das in diese Zeit fällt, ist das Zugunglück in Rheinweiler, an das sich Karl Mayer noch immer erinnert.

Auch heute noch ist sein Interesse und seine Leidenschaft, ganz besonders für Dampfloks, ungebrochen. Von seiner Liebe zur Bahn zeugen die vielen schönen mit Dampfloks bebilderten Kalender in seinem Haus. Die Sauschwänzlebahn oder die Kandertalbahn, zu der er 1968 kam, begeistern den Jubilar nach wie vor. Als Zugführer war er bis 2017 immer wieder auf der Strecke zwischen Haltingen und Kandern unterwegs. Wenn es geht, dann fährt er, zusammen mit seiner Frau, nach wie vor mit.