Weil am Rhein Fazit zum vergangenen Jahr

Weil am Rhein. In diesem Film wird auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurückgeblickt, dass einmal mehr zahlreiche Projekte, Aktivitäten und großes Engagement von vielen Personen und Gruppierungen der Stadt mit sich brachte.

Der virtuelle Rückblick zeigt in rund acht Minuten die Rückkehr des breitgefächerten kulturellen Lebens in der 3-Länder-Stadt, abgeschlossene Projekte, die das Stadtbild weiter veränderten, aber auch Ereignisse und Aktionen, die in eindrücklichen Bildern das Leben in Weil am Rhein widerspiegeln. Unter anderem sind Eindrücke vom Internationalen Bläserfestival, von Rock am Rhy sowie vom Hilfskonzert für die Ukraine zu sehen. Verpackt sind diese Aufnahmen in eine kleine Zeichentrick-Geschichte: Dem zunächst skeptischen Großvater wird von der Enkelin vor Augen geführt, dass im Jahr 2022 in Weil am Rhein einiges los war. Der Jahresrückblick wurde durch die Weiler Firma AHA Factory um Armin Ruser produziert.