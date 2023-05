Weil am Rhein Ferienbetreuung für Grundschulkinder

Geheimnisvolle Insel

In der dritten Sommerferienwoche vom 14. bis 18. August (fünf Tage) haben Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren die Möglichkeit, in der Leopoldschule auf Reisen zu gehen. Die Kinder erwarten Geschichten, Spiel- und Bastelangebote sowie gemeinsames Singen in verschiedenen Sprachen und Rhythmen. Olga Sarin, Teamleiterin an der Karl-Tschamber-Schule und dieses Ferienbetreuungsangebots, führt mit ihrem Team durch das Programm.

Auf Entdeckungstour

Vom 21. bis 25. August, also in der vierten Sommerferienwoche, werden Grundschulkinder an fünf Tagen zu Forschern. Sie gehen selbstständig Fragen nach, entwickeln gemeinsam Theorien und führen passende Experimente durch. Ziel ist, die Begeisterung an den Naturwissenschaften zu wecken. Nachmittags bleibt Zeit zum Austausch, für Ausflüge sowie die Bastel- und Spielangebote. Olga Sarin führt mit ihrem Team durch das Programm.