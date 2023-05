Weil am Rhein Festival mit neuem Namen

Auch wenn Musik auf Blasinstrumenten das bestimmende Merkmal bleibt: der Name „Bläserfestival“ ist Vergangenheit. Unter neuem Namen und mit einem überarbeiteten Konzept findet dieses Jahr das erste 3-Länder-Stadt Festival in Weil am Rhein statt. Am Donnerstag wurden im Rathaus das neue Konzept, das Plakat und das Programm vorgestellt.