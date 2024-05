Ein mit Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger ist bei der Einreise nach Deutschland durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen worden. Die Bundespolizei kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Freitagabend bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Vollstreckungshaftbefehl. Wegen gefährlicher Körperverletzung war der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 4950 Euro verurteilt worden, die er bisher noch nicht beglichen hatte. Da der Gesuchte den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der 90-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.