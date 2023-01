Weil am Rhein - Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben am Freitag gegen 16.40 Uhr eine mutmaßliche Betrügerin am Grenzübergang Basel-Weil-Autobahn angehalten. Die Kantonspolizei Basel-Stadt nahm die 21-jährige Frau im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt fest, heißt es in einer Mitteilung. Deliktsummen von mehreren hunderttausend Franken

Der polnischen Staatsbürgerin wird vorgeworfen, an mehreren Telefonbetrügereien im In- und Ausland mit Deliktsummen in der Höhe von insgesamt mehreren hunderttausend Franken beteiligt gewesen zu sein. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft konnte die mutmaßliche Betrügerin mithilfe einer internationalen Zusammenarbeit – namentlich mit deutschen Polizeibehörden – ermitteln und zur Verhaftung ausschreiben.

Das BAZG hielt die Tatverdächtige während einer Kontrolle an, als sie nach Deutschland ausreisen wollte. Nähere Angaben kann die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Sie wird Untersuchungshaft beantragen.