Weil am Rhein: Festnahme wegen Subventionsbetrug

einjährige Haftstrafe antreten, teilt die Bundespolizei mit. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann bei der Einreise nach Deutschland fest. Am Freitagnachmittag kontrollierten diese einen Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein bei der Einreise nach Deutschland. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der 29-Jährige war wegen Subventionsbetrug zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt

ein.